"Люблю". Адриану с девушкой из России на презентации в "Палмейрасе"

8 августа. Новичок "Палмейрас", форвард Луиз Адриану на презентации со своей девушкой Екатериной Дорожко. Фото instagram.com

В четверг, 8 августа, "Палмейрас" представил бывшего форварда "Спартака" Луиза Адриану. 32-летний бразилец пришел на презентацию со своей девушкой из России Екатериной Дорожко.

Адриану перешел в "Палмейрас" из "Спартака" 30 июля. Соглашение с футболистом рассчитано на четыре сезона.

"Люблю", – подписала фото Дорожко в Instagram.

В составе красно-белых нападающий провел 79 матчей и забил 25 мячей. С красно-белыми форвард стал чемпионом России (2016/17) и завоевали Суперкубок страны (2017). Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, cоставляет 5 миллионов евро.

Ранее Адриану выступал за "Интернасионал", "Шахтер" и "Милан".

Адриану в форме "Палмейрас". Фото