Легенда «Селтика» Макнамара госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

Легенда «Селтика» Джеки Макнамара был госпитализирован после того, как потерял сознание возле своего дома в Йорке 8 февраля, сообщает BBC.

У 46-летнего шотландца диагностировано кровоизлияние в мозг.

Дочь Макнамары написала в Twitter: «Спасибо всем за ваши добрые слова и поддержку. Мой папа получает наилучший уход. Как вы можете понять, сейчас трудное время для нашей семьи, поэтому мы просим о конфиденциальности».

?В составе «Селтика» Макнамара стал четырехкратным чемпионом Шотландии, а также трехкратным обладателем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка страны.