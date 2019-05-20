Легенда "Барселоны" Хави сегодня проведет свой последний матч в карьере

Полузащитник катарского "Аль-Садд" Хави Эрнандес, известный по игре за "Барселону" и сборную Испании, сообщил в Инстаграме, что сегодня, 20 мая, проведет свой последний матч в карьере футболиста.

​"Аль-Садд" сыграет с "Персеполисом" (Иран) в рамках Лиги чемпионов АФК, начало матча – в 19.30 (мск).

– Сегодня я проведу последнюю игру в моей карьере футболиста. До сих пор помню детство, когда я делал первые шаги в футболе, как наслаждался этим. Сейчас мне уже 39 лет, и я до сих пор наслаждаюсь профессиональным футболом с тем же энтузиазмом. Хочу сказать большое спасибо футболу и всем людям, которые были частью моей личной и футбольной жизни. Сегодня я буду особенно чувствовать каждое касание мяча, – подписал фото Хави.

39-летний Хави Эрнандес выиграл чемпионат Катара впервые в карьере. За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года. Для его команды этой 14-й титул в истории. В составе "Барселоны" футболист восемь раз выиграл чемпионат Испании.