Кудряшов в старте «Антальяспора» на матч против «Денизлиспора»

Стал известен стартовый составы «Антальяспора» на матч 19-го тура чемпионата Турции против «Денизлиспора», сообщает пресс-служба клуба. Российский защитник Федор Кудряшов выйдет с первых минут в составе гостей.

В старте «Антальяспора» также значится новичок команды, бывший форвард «Крыльев Советов» Адис Яхович.

Встреча «Денизлиспор» — «Антальяспор» пройдет 26 января, начало — в 13.30 (мск).