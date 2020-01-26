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Кудряшов в старте «Антальяспора» на матч против «Денизлиспора»

26 января 2020, 12:37
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Стал известен стартовый составы «Антальяспора» на матч 19-го тура чемпионата Турции против «Денизлиспора», сообщает пресс-служба клуба. Российский защитник Федор Кудряшов выйдет с первых минут в составе гостей.

В старте «Антальяспора» также значится новичок команды, бывший форвард «Крыльев Советов» Адис Яхович.

Встреча «Денизлиспор» — «Антальяспор» пройдет 26 января, начало — в 13.30 (мск).

Денизлиспор — Антальяспор

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