"Крузейру" без Роши проиграл "Эмелеку"

"Крузейру" на своем поле проиграл "Эмелеку" в матче 6 тура группового турнира Кубка Либертадорес (1:2). Нападающий Педро Роша, арендованный бразильским клубом у "Спартака", участия во встрече не принимал.

В других матчах "Пеньяроль" и "Фламенго" поделили очки (0:0), "Палмейрас" выиграл у "Сан-Лоренсо" (1:0), а "Гремиу" переиграл "Универсидад Католика" (2:0).

Кубок Либертадорес

6 тур

Группа B

"Крузейру" (Бразилия) – "Эмелек" (Эквадор) – 1:2 (0:1)

Голы: Фабиу, 41 – в свои ворота (0:1). Сасса, 67 (1:1). Ангуло, 90 – с пенальти (1:2).

Белу-Оризонти. Стадион "Минейрау".

"Уракан Б" (Аргентина) – "Депортиво Лара" (Венесуэла) – 3:0 (2:0)

Голы: Гамба, 24 (1:0). Чавес, 28 (2:0). Чавес, 65 (3:0).

Буэнос-Айрес. Стадион "Томас Адольфо Дуко".

Группа D

"Пеньяроль" (Уругвай) – "Фламенго" (Бразилия) – 0:0

Удаления: Пара (Фламенго), 64. Гонсалес (Пеньяроль), 90+5.

Монтевидео. Стадион "Кампеон-дель-Сигло".

"ЛДУ" (Эквадор) – "Сан-Хосе" (Боливия) – 4:0 (0:0)

Голы: Мартинес, 65 (1:0). Хулио, 68 (2:0). Хулио, 74 (3:0). Хулио, 88 (4:0).

Кито. Стадион "Родриго Пас Дельгадо".

Группа F

"Палмейрас" (Бразилия) – "Сан-Лоренсо" (Аргентина) – 1:0 (0:0)

Гол: Густаву Скарпа, 69.

Сан-Паулу. Стадион "Альянц Парк".

"Хуниор" (Колумбия) – "Мельгар" (Перу) – 0:1 (0:1)

Гол: Куэста, 17.

Барранкилья. Стадион "Метрополитано Роберто Мелендес".

Группа H

"Гремиу" (Бразилия) – "Универсидад Католика С" (Чили) – 2:0 (1:0)

Голы: Алиссон, 23 (1:0). Тасиану, 76 (2:0).

Порту-Алегри. Стадион "Арена Гремиу".

"Росарио Сентраль" (Аргентина) – "Либертад" (Парагвай) – 2:1 (1:0)

Голы: Перейра, 20 (1:0). Кардосо, 50 – с пенальти (1:1). Рианьо, 71 (2:1).

Удаление: Камачо (Р), 85.

Росарио. Стадион "Хиганте де Арройито".