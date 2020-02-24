Красивый гол Тевеса помог «Бока Хуниорс» обыграть «Годой Крус»
24 февраля 2020, 03:57
В матче 21-го тура чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» обыграл «Годой Крус» (3:0).
В составе победителей дубль сделал Эдуардо Сальвио. Еще один мяч красивым дальним ударом забил Карлос Тевес.
REVIV? el golazo de #Tevez para el 1-0 pic.twitter.com/WfkokVaUp7— La12tuittera ? (@La12tuittera) February 23, 2020
«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» делят первое место, имея в активе по 42 очка. У «Ривер Плейт» есть матч в запасе.
Чемпионат Аргентины. Суперлига
21-й тур
«Бока Хуниорс» — «Годой Крус» — 3:0 (1:0)
Голы: Тевес, 19, Эдуардо Сальвио, 83. 87
Удаление: Эррера («Годой Крус»), 71
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