Коноплянка прилетит в Стамбул для завершения перехода в «Бешикташ»

«Бешикташ» договорился о приобретении полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки. 29-летний украинец в среду прилетит в Турцию для прохождения медосмотра и заключения сделки, утверждает Fanatik.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро, но клубы не договорились о том, как именно будет осуществляться оплата. В частности, была информация, что у «Шальке» и «Бешикташа» есть разногласия по количеству и последовательности траншей.

Евгений Коноплянка в прошлом сезоне провел 21 матч за «Шальке» и забил один мяч при двух голевых передачах. В первом туре стартовавшего сезона он попал в заявку на матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха, но на поле не выходил.