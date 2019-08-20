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Коноплянка прилетит в Стамбул для завершения перехода в «Бешикташ»

20 августа 2019, 22:27
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«Бешикташ» договорился о приобретении полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки. 29-летний украинец в среду прилетит в Турцию для прохождения медосмотра и заключения сделки, утверждает Fanatik.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро, но клубы не договорились о том, как именно будет осуществляться оплата. В частности, была информация, что у «Шальке» и «Бешикташа» есть разногласия по количеству и последовательности траншей.

Евгений Коноплянка в прошлом сезоне провел 21 матч за «Шальке» и забил один мяч при двух голевых передачах. В первом туре стартовавшего сезона он попал в заявку на матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха, но на поле не выходил.

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