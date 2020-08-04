Команда Бенитеса снова не смогла выиграть, несмотря на гол Рондона

«Цзянсу Сунин» обыграл «Далянь Про» в третьем туре чемпионата Китая-2020 — 2:1. Голами у победителей отметились экс-игрок «Шахтера» Алекс Тейшейра и бывший нападающий сборной Италии Эдер (с пенальти). У гостей единственный мяч забил Саломон Рондон, ранее выступавший за «Рубин» и «Зенит».

«Далянь Про» в трех играх сезона набрал 1 очко. Команду возглавляет известный испанский тренер Рафаэль Бенитес.

В другой встрече чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд» одержал третью победу подряд, одолев «Шэньчжэнь» (3:1). Обе команды возглавляют итальянцы Фабио Каннаваро и Роберто Донадони.

Чемпионат Китая

Суперлига

3-й тур

«Цзянсу Сунин» — «Далянь Про» — 2:1 (0:0)

Голы: Алекс Тейшейра, 74 (1:0). Рондон, 79 (1:1). Эдер, 84 — с пенальти (2:1).

«Шэньчжэнь» — «Гуанчжоу Эвергранд» — 1:3 (0:2)

Голы: Вэй Шихао, 28 (0:1). Чжан Линьпэн, 38 (0:2). Мари, 53 (1:2). Паулинью, 82 (1:3).