Колосков назвал низостью акцию грузинских футболистов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков осудил акцию, которая состоялась в чемпионате Грузии по футболу с участием ряда команд, в том числе кутаисского "Торпедо".

Футболисты команды вышли на матч в черных майках с изображением карты и флага Грузии, а также надписью на английском языке: "Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией". Аналогичные акции провели тбилисский "Локомотив" и "Рустави".

Напомним, антироссийские демонстрации в Грузии начались после выступления депутата из России в грузинском парламенте в рамках Межпарламентской ассамблеи православия.

– Отношусь отрицательно ко всему этому, – говорит Колосков. – Всеобщая вакханалия обуяла, к сожалению, наших когда-то близких друзей. Убежден, что они и до сих пор есть, особенно то поколение, которое я еще застал. Фамилии называть не буду, но время от времени оттуда звонят, интересуются как мое здоровье, как дела, иногда просят помочь трудоустроиться на работу. Идет нормальный контакт с футболистами, которым сейчас где-то 50-55 лет.

По-человечески был огорчен, когда об этом узнал. Очень плохо, что это молодежь сделала и еще хуже, что на футболе, который, как любим повторять, должен объединять людей. На самом же деле футбол используют как средство нагнетания русофобской истерии. Мне кажется, было бы хорошо, если бы на это как-то отреагировали грузинские власти, Федерация футбола страны и, конечно, же, УЕФА и ФИФА. Это какая-то низость. Ниже опуститься невозможно. Приходится вздыхать, сожалеть, но что сделаешь. К сожалению, какие-то меры принять не можем, кроме как призвать к благоразумию. (Арман Мкртчян)

Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Подробности