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Клуб Бекхэма проиграл «Лос-Анджелесу» в первом официальном матче в истории. Вела красиво перебросил вратаря

2 марта 2020, 03:36
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«Лос-Анджелес» в домашнем матче первого тура регулярного чемпионата MLS обыграл «Интер Майами» — 1:0. Гол забил лучший бомбардир прошлого сезона Карлос Вела. Он отличился в свой день рождения, перебросив вратаря.

Для гостей это первый официальный матч в истории. Совладельцем клуба является экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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