Клуб Бекхэма проиграл «Лос-Анджелесу» в первом официальном матче в истории. Вела красиво перебросил вратаря

«Лос-Анджелес» в домашнем матче первого тура регулярного чемпионата MLS обыграл «Интер Майами» — 1:0. Гол забил лучший бомбардир прошлого сезона Карлос Вела. Он отличился в свой день рождения, перебросив вратаря.

This man is just filthy. ? pic.twitter.com/syJZC3Ihhl — Major League Soccer (@MLS) March 1, 2020

Для гостей это первый официальный матч в истории. Совладельцем клуба является экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.