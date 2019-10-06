«Кайсар» выиграл Кубок Казахстана

«Кайсар» стал обладателем Кубка Казахстана-2018/19. В финальном матче клуб взял верх над «Атырау» — 2:1.

«Кайсар» уступал 0:1 до 89-й минуты, но смог в меньшинстве сравнять счет, а победный мяч провел на последней минуте дополнительного времени. В игре было два удаления. В стартовом составе «Атырау» вышел российский футболист Исламнур Абдулавов.

Для «Кайсара» это второй Кубок Казахстана в истории. Первый команда завоевала 20 лет назад, в 1999 году.

Кубок Казахстана

Финал

«Кайсар» — «Атырау» — 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Гжелчак, 67 (0:1). Зенкович, 89 (1:1). Нарзилдаев, 120+2 (2:1)

Удаления: Тагыберген (К), 70. Нвджем (А), 93.