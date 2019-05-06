Испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс был выписан из больницы после перенесенного сердечного приступа сегодня, 6 мая, сообщает Mundo Deportivo. Ранее 37-летний футболист перенес операцию.

– Пока не принял решение о своем будущем. Важно, что я нахожусь здесь и хорошо себя чувствую. Настало время для отдыха. Сколько времени это займет? Не знаю, возможно, что две недели или два месяца. Это не имеет значения. Важно, что я здесь, – цитирует Касильяса Mundo Deportivo.

Касильяс выступает в "Порту" с 2015 года. 37-летний испанец выиграл чемпионат (сезон-2017/18) и Суперкубок Португалии (2018).

Вратарь долгое время выступал за "Реал"​. С 1998 года он провел в составе мадридцев более 700 матчей. С "Королевским клубом" выиграл чемпионат (5 раз), Кубок (2), Суперкубок (4) Испании, Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2), Межконтинентальный кубок (1) и клубный чемпионат мира (1).

Касильяс перенес сердечный приступ