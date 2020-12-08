Каррера готов уйти из АЕК, но игроки его поддержали
В Греции говорят о возможном уходе Массимо Карреры из АЕК. В СМИ отмечается, что многое будет зависеть от ближайших игр команды.
Несмотря на это, сегодня клуб поддержал итальянского специалиста постами в социальных сетях, которые были посвящены годовщине подписания контракта. В них говорится об успехах Карреры за прошедший год.
В последних же пяти матчах АЕК потерпел 3 поражения и пропустил 11 голов. Команда занимает четвертое место в чемпионате, а в Лиге Европы идет последней и уже лишилась шансов на выход в плей-офф.
При этом игроки отмечают, что Каррера в неудачах не виноват. С подобным заявлением выступил полузащитник Петрос Манталос от лица всей команды.
«Тренер, никто из нас не считает, что проблема в вас, — цитирует Манталоса Novasports. — Мы много работали и знаем, кто вы, и что вы хотите добиться успеха.
Мы сами допустили серьезные ошибки. Поэтому я беру на себя ответственность со стороны игроков. Мы вместе должны посмотреть на свои ошибки и исправить их. Мы были не теми, кем нам следовало быть".
Также отмечается, что экс-тренер «Спартака» недавно обратился к игрокам с вопросом о том, кто виноват в неудачах.
«Скажите мне, что вы думаете! Если вы думаете, что виноват я, то я уйду», — приводит слова Карреры Enwsi.
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