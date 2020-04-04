«Истиклол» обыграл «Худжанд» в матче за Суперкубок Таджикистана

Победителем Суперкубка Таджикистана-2020 стал «Истиклол». Команда обыграла «Худжанд» (2:1).

В составе победителей отличились Манучехр Джалилов и Мухаммаджон Рахимов. У «Худжанда» забил Санджар Рихсибоев.

В Таджикистане пока не зафиксировано ни одного случая заражением коронавируса. Тем не менее, матч по соображениям безопасности прошел при пустых трибунах.

Суперкубок Таджикистана

«Истиклол» — «Худжанд» — 2:1 (0:1)

Голы: Джалилов, 78, Рахимов, 80 — Рихсибоев, 80