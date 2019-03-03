"Истанбул" с Кудряшовым увеличил отрыв от "Галатасарая" в чемпионате Турции

"Истанбул Башакшехир" обыграл "Йени Малатьяспор" в матче 24-го тура чемпионата Турции - 2:0. В составе стамбульцев 90 минут отыграли защитник сборной России Федор Кудряшов и бывший игрок обороны "Москвы", "Крыльев Советов", "Динамо" и "Анжи" Александр Епуряну.

За "Малатьяспор" полную встречу провел экс-хавбек "Мордовии" Митчелл Дональд.

"Истанбул" упрочил лидерство в турецкой суперлиге, оторвавшись от "Галатасарая" на 9 очков.

В другой встрече "Коньяспор", за который играет экс-форвард "Крыльев Советов" Адис Яхович, сыграл вничью с "Гезтепе" - 1:1.

Чемпионат Турции

Суперлига

24-й тур

"Йени Малатьяспор" - "Истанбул Башакшехир" - 0:2 (0:1)

Голы: Эмре Белезоглу, 44 - с пенальти (0:1). Вишча, 57 (0:2).

"Коньяспор" - "Гезтепе" - 1:1 (1:0)

Голы: Филипович, 18 (1:0). Озтекин, 54 (1:1).