"Истанбул" с Кудряшовым увеличил отрыв от "Галатасарая" в чемпионате Турции

"Истанбул Башакшехир" обыграл "Йени Малатьяспор" в матче 24-го тура чемпионата Турции - 2:0. В составе стамбульцев 90 минут отыграли защитник сборной России Федор Кудряшов и бывший игрок обороны "Москвы", "Крыльев Советов", "Динамо" и "Анжи" Александр Епуряну.
За "Малатьяспор" полную встречу провел экс-хавбек "Мордовии" Митчелл Дональд.
"Истанбул" упрочил лидерство в турецкой суперлиге, оторвавшись от "Галатасарая" на 9 очков.
В другой встрече "Коньяспор", за который играет экс-форвард "Крыльев Советов" Адис Яхович, сыграл вничью с "Гезтепе" - 1:1.
Чемпионат Турции
Суперлига
24-й тур
"Йени Малатьяспор" - "Истанбул Башакшехир" - 0:2 (0:1)
Голы: Эмре Белезоглу, 44 - с пенальти (0:1). Вишча, 57 (0:2).
"Коньяспор" - "Гезтепе" - 1:1 (1:0)
Голы: Филипович, 18 (1:0). Озтекин, 54 (1:1).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/turkey/super/2018-2019/