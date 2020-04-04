Имел ли право судья засчитать гол в матче за Суперкубок Таджикистана?

На 78-й минуте матча за Суперкубок Таджикистана «Истиклол» — «Худжант» (2:1), когда хозяева сравняли счет, в ходе голевой атаки на поле оказались два мяча. Арбитр ФИФА Насрулло Кабиров решил, что лишний мяч не мешает игре, и продолжил матч. По правилам судья имел на это право. (Александр Бобров)

«Истиклол» обыграл «Худжанд» в матче за Суперкубок Таджикистана