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Игуиан будет зарабатывать в США 7,5 миллиона евро за сезон

13 сентября 2020, 08:07
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Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин близок к переходу в команду Дэвида Бэкхема «Интер Майами». Аргентинец прилетел в США, где его встретил один из совладельцев клуба Хорхе Мас.

Аргентинец договорился об условиях контракта с клубом, сообщает в Twitter журналист Николо Скира. Договор будет рассчитан до декабря 2022 года, а сам Игуаин будет зарабатывать 7,5 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Игуаин провел 44 матча за «Ювентус» и забил 11 мячей при восьми голевых передачах.

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