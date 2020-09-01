Игроки «Крумкачи» вышли на матч с «Динамо» в футболках с надписью «Мы против насилия»
1 сентября 2020, 17:46
Накануне матча 1/16 финала Кубка Белоруссии против минского «Динамо» футболисты «Крумкачи» вышли на поле в футболках с надписью «Мы против насилия», сообщает портал TUT.by.
Эта акция посвящена поддержке партнеров по команде Сергей Козека и Павла Рассолько, которых белорусский ОМОН задержал 30 августа. После задержания футболистов избили и отправили в отделение милиции.
Футболисты «Крумкачоў» вышли на поле в майках с надписью «Мы супраць гвалту». pic.twitter.com/6HOqstKMcq— TUT.BY (@tutby) September 1, 2020