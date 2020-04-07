Игроки и тренеры «Рейнджерса» согласились на отсрочку зарплаты до июля

«Рейнждерс» пошел на финансовые уступки из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте.

Игроки и тренерский штаб согласились взять отсрочку по выплате зарплаты, чтобы обеспечить выплатами всех сотрудников клуба. «Рейнджерс» обеспечит всех, кого уволили по этой государственной схеме, 100-процентной зарплатой.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 347 803 человек, 74 807 умерло, вылечились 277 402 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (368 196), Испании (136 675), Италии (132 547) и Германии (103 375). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.?