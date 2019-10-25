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Ибрагимович забил в дерби Лос-Анджелеса в плей-офф MLS. Видео

25 октября 2019, 07:07
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«Лос-Анджелес Гэлакси» сравнял счет в матче 1/4 финала MLS против «Лос-Анджелеса». В начале второго тайма Златан Ибрагимович поразил ворота соперника. Ранее в этой же встрече он отметился голевой передачей.

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