Ибрагимович забил в дерби Лос-Анджелеса в плей-офф MLS. Видео
25 октября 2019, 07:07
«Лос-Анджелес Гэлакси» сравнял счет в матче 1/4 финала MLS против «Лос-Анджелеса». В начале второго тайма Златан Ибрагимович поразил ворота соперника. Ранее в этой же встрече он отметился голевой передачей.
Stop us if you've heard this one before...Zlatan scores vs. LAFC!#LAFCvLA // @Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/vB9Fh9pwzv— Major League Soccer (@MLS) October 25, 2019
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