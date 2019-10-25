Ибрагимович считает, что болельщики потеряют интерес к МЛС в случае его ухода из «Гэлакси»

Нападающий «Лос Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович считает, что болельщики потеряют интерес к МЛС в случае его ухода из клуба. Ранее «Гэлакси» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче 1/4 финала MLS (3:5).

— Если я останусь, это будет хорошо для МЛС, потому что весь мир будет смотреть ее. Если я уйду, никто не вспомнит, что это такое , — приводит Football Italia слова Ибрагимовича.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 31 матч в МЛС, забил 31 гол и сделал 7 результативных передач. Контракт шведа с «Гэлакси» истекает в декабре 2019 года.