Хави хочет начать тренерскую карьеру в Катаре

Полузащитник "Аль-Садд" Хави Эрнандес, известный по игре за "Барселону" и сборную Испании, поделился своими планам о тренерской работе. 20 мая 39-летний хавбек провел свой последний матч в качестве футболиста.

– Я хочу начать тренерскую карьеру в Катаре, чтобы набраться опыта. Здесь намного меньше давления. После этого хочу вернуться в Европу, а моя цель – "Барселона", – приводит слова Хави EFE.

Мои образцы для подражания? Луис Арагонес и Хосеп Гвардьола​, которого я считаю лучшим тренером в мире. У меня много идей и представлений о том, какой футбол я хочу видеть в исполнении своих команд. Я всегда был большим поклонником стиля каталонского клуба, ее контроля над игрой.

В моих планах начать тренерскую карьеру с нуля, я не могу сразу сесть за "Феррари", сперва я должен научиться управлять маленькой машиной.