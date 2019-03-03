Хамшик дебютировал в чемпионате Китая, "Цзянсу" победил благодаря дублю Алекса Тейшейры

"Цзянсу Сунин" обыграл "Тяньцзинь Тэду" в матче 1-го тура чемпионата Китая. Дубль оформил экс-футболист "Шахтера" Алекс Тейшейра, еще один мяч провел бывший нападающий сборной Италии Эдер.

В другой встрече "Хэнань" дома сыграл вничью с "Далянь Ифан" - 1:1. В составе гостей дебютировал бывший футболист "Наполи", капитан сборной Словакии Марек Хамшик.

Чемпионат Китая

Суперлига

1-й тур

"Хэнань Цзянье" - "Далянь Ифан" - 1:1 (1:0)

Голы: Энрике Доурадо, 26 (1:0). Карраско, 90+1 (1:1).

Удаление: Ян Шаньпин, (Д), 37.

"Цзянсу Сунин" - "Тяньцзинь Тэда" - 3:2 (1:0)

Голы: Алекс Тейшейра, 44 (1:0). Эдер, 60 - с пенальти (2:0). Палетта, 69 - в свои ворота (2:1). Алекс Тейшейра, 76 (3:1). Джонатан, 90 (3:2).

Удаление: Чжэн Кайму (Т), 50.