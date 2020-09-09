«Гуанчжоу Эвергранд» под руководством Каннаваро первым вышел в плей-офф чемпионата Китая

«Гуанчжоу Эвергранд» обыграл «Шэньчжэнь» в матче 10-го тура чемпионата Китая — 2:0. Действующий чемпион страны под руководством Фабио Каннаваро возглавляет таблицу группы A с 25 очками в 10 играх и первым обеспечил себе выход в плей-офф.

Из-за пандемии коронавируса сезон в Китае стартовал не в феврале, как планировалось, а только в июле. В связи с этим турнир пройдет в усеченном формате. 16 команд поделены на две группы. Первые четыре места в каждой группе пройдут в четвертьфиналы, которые будут разыграны в формате «дома — в гостях», нижние четыре места так же разыграют позиции в борьбе за выживание.

Чемпионат Китая

Суперлига

10-й тур

«Гуанчжоу Эвергранд» — «Шэньчжэнь» — 2:0 (1:0)

Голы: Паулинью, 28 (1:0). Фернандинью, 54 (2:0).

«Шанхай Шэньхуа» — «Шаньдун Лунэн» — 1:1 (0:1)

Голы: Пелле, 19 (0:1). Морено, 82 (1:1).