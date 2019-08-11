"Гуанчжоу Эвергранд" обыграл "Бэйцзин Гоань" и оторвался в таблице чемпионата Китая

"Гуанчжоу Эвергранд" обыграл "Бэйцзин Гоань" в матче 22-го тура чемпионата Китая. Это позволило команде Фабио Каннаваро упрочить лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от сегодняшних соперников на семь очков.

"Гуанчжоу Эвергранд" - семикратный чемпион Китая, выигравший все чемпионские титулы с 2011 по 2017 год включительно. В прошлом сезоне клуб уступил трофей "Шанхай Шангану", цвета которого защищают экс-форвард "Зенита" Халк и экс-хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов. В нынешнем сезоне "Шанхай Шанган" занимает в таблице третье место, отставая от "Гуанчжоу" на 8 очков.

Чемпионат Китая

Суперлига

23-й тур

"Бэйцзин Гоань" - "Гуанчжоу Эвергранд" - 1:3 (1:1)

Голы: Паулинью, 10 (0:1). Чжан Яо, 17 (1:1). Элкесон, 52 (1:2). Ян Лиюй, 59 (1:3).

"Чунцин Лифан" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 1:1 (1:1)

Голы: Сюй Вэйцзе, 2 - в свои ворота (0:1). Чжэн Далунь, 28 - в свои ворота (1:1).