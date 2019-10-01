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Голкипер сборной Колумбии дисквалифицирован на два месяца за допинг

1 октября 2019, 23:38
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Голкипер сборной Колумбии Альваро Монтеро дисквалифицирован на два месяца. В его допинг-пробе обнаружен изометептен. Запрещенный препарат, который, по заверениям Монтеро, он принимал для избавления от мигрени, сообщает AFP.

Срок дисквалификации 24-летнего вратаря рассчитан до 30 ноября. Но он может быть увеличен до двух лет после более детального исследования ситуации.

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