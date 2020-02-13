Гол Зе Луиша помог «Порту» выйти в финал Кубка Португалии

«Порту» обыграл «Академико Визеу» в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии (3:0). В первой встрече была зафиксирована ничья, поэтому в финал вышли «драконы», где сыграют с «Бенфикой».

В составе победителей сегодня голом отметился экс-форвард «Спартака» Зе Луиш.

Кубок Португалии

1/2 финала

Ответный матч

«Порту» — «Академико Визеу» — 3:0 (1:0)

Голы: Теллес, 19 — с пенальти (1:0). Зе Луиш, 64 (2:0). Сержиу Оливейра, 72 (3:0).

Первый матч — 1:1.