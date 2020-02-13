Гол Зе Луиша помог «Порту» выйти в финал Кубка Португалии
13 февраля 2020, 01:42
«Порту» обыграл «Академико Визеу» в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии (3:0). В первой встрече была зафиксирована ничья, поэтому в финал вышли «драконы», где сыграют с «Бенфикой».
В составе победителей сегодня голом отметился экс-форвард «Спартака» Зе Луиш.
Кубок Португалии
1/2 финала
Ответный матч
«Порту» — «Академико Визеу» — 3:0 (1:0)
Голы: Теллес, 19 — с пенальти (1:0). Зе Луиш, 64 (2:0). Сержиу Оливейра, 72 (3:0).
Первый матч — 1:1.
Z? Lu?s, de cabe?a, faz o 2-0!— Vis?o de Jogo (@visaojogo) February 12, 2020
(via @vsports_pt)pic.twitter.com/lgYUL4o4nO
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