"Ди Си Юнайтед" обыграл "Коламбус Крю" в матче регулярного чемпионата MLS (1:0). Единственный гол со штрафного забил английский полузащитник Уэйн Руни.
В других встречах "Чикаго Файр" с Бастианом Швайнштайгером в составе уступил "Нью-Йорк Сити" (0:1), а "Нью-Ингленд Революшн" проиграл "Монреалю" (0:3).
MLS
Регулярный чемпионат
"Коламбус Крю" - "Ди Си Юнайтед" - 0:1 (0:1)
Гол: Руни, 27.
"Нью-Ингленд Революшн" - "Монреаль" - 0:3 (0:0)
Голы: Шом, 79 (0:1). Джексон-Хэймел, 85 (0:2). Джексон-Хэймел, 90+3 (0:3).
"Нью-Йорк Сити" - "Чикаго Файр" - 1:0 (1:0)
Гол: Кастельянос, 9.
Нереализованный пенальти: Моралес (Н), 90+1.