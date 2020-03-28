Гол Милевского принес брестскому «Динамо» победу над «Слуцком»

«Динамо» Брест обыграло «Слуцк» (1:0) в матче второго тура чемпионата Белоруссии.

Единственный мяч на 19-й минуте забил бывший форвард сборной Украины Артем Милевский. За хозяев в этом матче пять игроков с российским паспортом: Марат Бураев, Роман Кривулькин, Артем Сердюк, Сослан Такулов и Алан Короев.

«Динамо» набрало четыре очка и на данный момент занимает третье место. У «Слуцка» три очка и пятое место. Чемпионат Белоруссии — единственный в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат Белоруссии

2-й тур

«Слуцк» — «Динамо» Брест — 0:1 (0:1)

Гол: Милевский, 19.

«Слуцк»: Панкратов, Кривулькин, Коанда, Образов, Такулов, Бураев (Анюкевич, 77), Бала (Короев, 69), Велько, Семенов, Тетеренко (Абдул Гафар, 81), Сердюк.

«Динамо»: Павлюченко, Веретило, Витус, Павловец, Кики, Кисляк, Бакай, Нойок, Савицкий (Юзепчук, 74), Милевский (Быков, 79), Лаптев (Садовский, 64).

Предупреждения: Витус, 5. Павловец, 27. Образов, 38. Лаптев, 43. Такулов, 59. Сердюк, 90.

Судья: Севостьяник.

28 марта. Слуцк. Стадион Городской.