21:54 18 февраля | Футбол — Зарубежные

Гол Кудряшова в дебютном матче принес "Истанбул ББ" победу

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"Истанбул ББ" обыграл "Антальяспор" в матче 22-го тура чемпионата Турции - 1:0. Единственный мяч провел Федор Кудряшов, поразивший ворота после эффектной комбинации.

Защитник сборной России перешел в стамбульский клуб этой зимой после расторжения контракта с "Рубином". Из-за травмы он пропустил несколько игр, и сегодняшняя встреча стала для него дебютной в Турции.

В обороне победителей также появился экс-футболист "Спартака" Сердар Таски, а бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну пропускал игру из-за перебора желтых карточек. 

В "старте" "Антальяспора" вышел экс-хавбек "Локомотива" Шарлес.

"Истанбул ББ" упрочил лидерство в таблице, оторвавшись от "Галатасарая" на 6 очков.

Чемпионат Турции

Суперлига

22-й тур

"Антальяспор" - "Истанбул ББ" - 0:1 (0:1)

Гол: Кудряшов, 33.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/turkey/super/2018-2019/

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