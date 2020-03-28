Главный тренер сборной Уругвая отправлен в отставку из-за коронавируса

Футбольная ассоциация Уругвая приняла решение об увольнении 400 сотрудников организации, включая главного тренера сборной Оскара Табареса в связи с финансовыми трудностями на фоне пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

73-летний Табарес возглавлял команду с 2006 года. Под его руководством команда заняла четвертое место на чемпионате мира — 2010, а также дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018, в 2011 году сборная Уругвая стала обладателем Кубка Америки.