«Галатасарай» обыграл «Аланьяспор», но вылетел из Кубка Турции
12 февраля 2020, 22:43
В ответном матче 1/4 финала Кубка Турции «Галатасарай» выиграл у «Аланьяспора» (3:1). По сумме двух матчей в полуфинал прошли гости. Дома они победили со счетом 2:0.
Соперник «Аланьяспора» по полуфиналу определится после жеребьевки.
Кубок Турции
1/4 финала
Ответный матч
«Галатасарай» — «Аланьяспор» — 3:1 (1:1)
Голы: Акбаба, 9, Бюйюк, 55, с пенальти, 85 — Бамму, 31
Удаление: Мариано («Галатасарай»), 90+5
Первый матч — 0:2
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