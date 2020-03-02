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Футбольные чемпионаты Швейцарии приостановлены из-за коронавируса

2 марта 2020, 23:41

Руководители двадцати команд Швейцарской футбольной лиги (SFL) решили приостановить чемпионаты первого и второго дивизиона из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса, сообщает TuttomercatoWeb.

По данным источника, официально игры будут приостановлены до 23 марта и до начала перерыва на национальные сборы. А матчи до 27-го числа перенесутся на последующие даты, которые будут определены позднее. При этом, если федеральные власти Швейцарии не продлят запрет после 15 марта, чемпионаты возобновятся по обычному расписанию.

Ранее сообщалось о том, что розыгрыш чемпионата Швейцарии по хоккею и второго по силе дивизионы страны приостановлены.

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