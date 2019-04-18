Футболист получил травму глаза, выходя на замену, и сразу покинул поле. Видео

Британское издание Metro в своем Твиттере опубликовало видео курьезного случая, который произошел во втором дивизионе чемпионата Швеции.
Защитник "Дегерфорса" Матиас Эзгун в матче с "Эстером" (1:1) заменил форварда Алекса Линдаля. Уходя с поля, Линдель случайно попал своему партнеру пальцем в глаз. Эзгун из-за травмы глаза был вынужден тут же попросить обратную замену.
Swedish player Mattias Ozgun got poked in the eye by his team-mate while coming on and immediately had to go off injured 👀🤦 pic.twitter.com/l0xDZ8kQA9– Metro Sport (@Metro_Sport) 17 апреля 2019 г.
Загрузка...