Фридель уволен с поста главного тренера клуба "Нью-Ингленд Революшн"

Экс-вратарь сборной США и "Тоттенхэма" Брэд Фридель покинул пост главного тренера клуба "Нью-Ингленд Революшн", сообщает официальный Твиттер команды MLS.

Помощник 47-летнего американца Майк Лаппер будет временно исполнять обязанности главного тренера команды.