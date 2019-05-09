Фридель уволен с поста главного тренера клуба "Нью-Ингленд Революшн"

Экс-вратарь сборной США и "Тоттенхэма" Брэд Фридель покинул пост главного тренера клуба "Нью-Ингленд Революшн", сообщает официальный Твиттер команды MLS.
Помощник 47-летнего американца Майк Лаппер будет временно исполнять обязанности главного тренера команды.
Фридель возглавил "Нью-Ингленд Революшн" осенью 2017 года. В сезоне-2017/18 в 34 матчах команда одержала 10 побед, 11 раз сыграла вничью и 13 раз проиграла. В текущем сезоне клуб набрал 8 очков после 12 игр.
Brad Friedel relieved of duties as #NERevs head coachhttps://t.co/RBP68WdaeH pic.twitter.com/pByuFqQ27H– New England Revolution (@NERevolution) 9 мая 2019 г.
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