Финал африканской Лиги чемпионов будет переигран

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" будет переигран за пределами Туниса.

"Эсперанс", который победил 1:0, должен будет вернуть медали и трофей победителя. Такое решение было принято на заседании Африканской конфедерации футбола (CAF).

Ранее встреча завершилась на 25 минут раньше из-за скандала. После отмененного гола гостей, который был забит, когда поле заволокло дымом от пиротехники, тренерский штаб и запасные марокканской команды выбежали на поле, так как судья отказался воспользоваться помощью ВАР.

Игра была прервана на 1 час 25 минут, после чего "Эсперанс" был объявлен победителем. Сегодня это решение было отменено. Первый матч завершился вничью – 1:1.