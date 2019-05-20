"Фенербахче" победил "Эрзурумспор". Нойштедтер остался в запасе 11-й раз за последние 13 матчей

"Фенербахче" обыграл "Эрзурумспор" в матче 33-го тура чемпионата Турции - 1:0. В составе победителей на поле вышли бывший капитан московского "Динамо" Матье Вальбуэна и экс-защитник "Зенита" Мартин Шкртел. Первый покинул поле из-за травмы на 25-й минуте. Заменивший его Виктор Мозес забил с пенальти единственный гол в матче.

Российский защитник Роман Нойштедтер попал в заявку, но на поле снова не появился. Он начинал сезон в качестве футболиста основы, но потом утратил место в составе. 8 февраля он провел 90 минут с "Кайсериспором" (0:1), четыре дня спустя вышел на замену на последней минуте игры Лиги Европы с "Зенитом" (1:0), а после этого сел в запас и за 13 игр остался в резерве 11 раз. Один раз он не попал в заявку, а еще один - отыграл 90 минут с "Касымпашой" (3:1).

В другой встрече "Анкарагюджю" обыграл "Сивасспор" - 3:1. За столичную команду на 87-й минуте появился российский форвард Заур Садаев, в стартовом составе "Сивасспора" вышел экс-хавбек "Локомотива" Дельвин Ндинга.

Чемпионат Турции

Суперлига

33-й тур

"Эрзурумспор" - "Фенербахче" - 0:1 (0:0)

Гол: Мозес, 59 - с пенальти.

"Анкарагюджю" - "Сивасспор" - 3:1 (2:0)

Голы: Сако, 24 (1:0). Бойд, 34 (2:0). Кантерос, 50 (3:0). Браз, 61 (3:1).