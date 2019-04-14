"Фенербахче" отобрал очки у "Галатасарая", Нойштедтер не играет девятый матч подряд

"Фенербахче" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Турции - 1:1. "Фенер" весь второй тайм играл в меньшинстве после удаления Халида Калдырыма.

В стартовом составе "Фенербахче" появились экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна и бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел. Российский защитник Роман Нойштедтер остался в запасе. Последний раз он выходил на поле 12 февраля, проведя 1 минуту в игре Лиги Европы против "Зенита" (1:0).

"Галатасарай" в таблице идет на втором месте, отставая на 6 очков от "Истанбула", за который выступает еще один российский футболист Федор Кудряшов. "Фенербахче" занимает 14-ю строчку, в 5 очках от зоны вылета.

В другой встрече игрового дня "Анкарагюджю" одолел "Кайсериспор" - 2:0. В стартовом составе победителей появился российский форвард Заур Садаев.

"Антальяспор" с экс-хавбеком "Локомотива" Шарлесом взял верх над "Касымпашой" - 1:0.

Наконец "Йени Малатьяспор" сыграл вничью с "Аланьяспором". В составе "Малатьяспора" на замену вышел экс-хавбек "Мордовии" Митчелл Дональд.

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28-й тур

"Фенербахче" - "Галатасарай" - 1:1 (0:0)

Голы: Оньекуру, 66 (0:1). Элмас, 71 (1:1).

Удаление: Калдырым (Ф), 45.

"Кайсериспор" - "Анкарагюджю" - 0:2 (0:0)

Голы: Бойд, 77 (0:1). Парлак, 90+5 (0:2).

"Антальяспор" - "Касымпаша" - 1:0 (1:0)

Гол: Эрдинч, 23.

Удаление: Чико (А), 43.

"Йени Малатьяспор" - "Аланьяспор" - 1:1 (1:1)

Голы: Бюйюк, 7 - с пенальти (1:1). Фернандес, 12 (1:1).

Незабитый пенальти: Бюйюк, 37.

Удаление: Каш (Й), 82.