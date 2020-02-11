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«Фенербахче» обыграл «Киркларелиспор» и пробился в полуфинал Кубка Турции

11 февраля 2020, 23:09
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«Фенербахче» выиграл у «Киркларелиспора» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Кубка Турции.

В состав победителей отличился Мевлют Эрдинч. «Фенербахче» в первом матче победил 3:0 и по сумме двух игр пробился в полуфинал. Соперник команды станет известен позднее.

Кубок Турции. 1/4 финала

Ответный матч

«Фенербахче» — «Киркларелиспор» — 1:0 (0:0)

Гол: Эрдинч, 50

Первый матч — 3:0

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