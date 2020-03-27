Феллаини показал, как тренируется в больничной палате

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини, который заразился коронавирусом, находится в больнице. Но болезнь не мешает ему продолжать тренироваться.

Футболист в Instagram выложил видео, как выполняет упражнения, находясь в больничной палате.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте