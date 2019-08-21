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Фелипе Мелу не сдержал слез после удаления в 1/4 финала Кубка Либертадорес. Видео

07:24
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Полузащитник «Палмейрас» Фелипе Мелу получил красную карточку в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес против «Гремиу». Экс-игрок «Ювентуса», «Интера» и «Галатасарая» на 77-й минуте получил вторую желтую карточку. 36-летний бразилец эмоциональной воспринял удаление и не смог сдержать слез. Одноклубники несколько минут успокаивали футболиста, прежде чем тот покинул поле.

Стоит отметить, что Мелу в начале карьеры выступал за «Гремиу».

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