Фелипе Мелу не сдержал слез после удаления в 1/4 финала Кубка Либертадорес. Видео

Полузащитник «Палмейрас» Фелипе Мелу получил красную карточку в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес против «Гремиу». Экс-игрок «Ювентуса», «Интера» и «Галатасарая» на 77-й минуте получил вторую желтую карточку. 36-летний бразилец эмоциональной воспринял удаление и не смог сдержать слез. Одноклубники несколько минут успокаивали футболиста, прежде чем тот покинул поле.

Стоит отметить, что Мелу в начале карьеры выступал за «Гремиу».