Федор Кудряшов: "О вызове в сборную рано говорить"

Защитник "Истанбула" Федор Кудряшов отмел разговоры о возможном вызове в сборную России после гола в дебютном матче за свою команду в ворота "Антальяспора".

– Станислав Черчесов был на игре. Поговорили с тренером сборной?

– Нет. Я знал, что тренерский штаб будет на матче, но лично не общался. После игры получил от Мирослава Юрьевича Ромащенко сообщение с поздравлением от всего тренерского штаба – с победой, с дебютом и с голом.

– Можно ли в этом увидеть намек на вызов на ближайший матч сборной?

– Мне кажется, рано об этом говорить, так как еще месяц до игр сборных, все может измениться. Главное, чтобы были здоровье и игровая практика. А вызывать или нет, это решение тренера.

Полное интервью с Федором Кудряшовым читайте на сайте "Спорт-Экспресс"