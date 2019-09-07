Это`О завершил карьеру

Камерунский форвард Самюэль Это`О объявил о завершении карьеры. Об этом сообщил сам футболист в своем Instagram.

— Это конец. Впереди новый вызов. Спасибо всем большое, — написал Это'О.

Последним клубом в карьере 38-летнего форварда стал «Катар». Это'О также выступал за такие клубы, как «Реал», «Мальорка», «Барселона», «Интер», «Анжи», «Челси».

Это`О — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой он защищал с 1996 по 2014 год. Он четырежды признавался африканским футболистом года (2003, 2004, 2005, 2010).