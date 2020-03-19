Один из помощников Массимо Карреры Джорджо д'Урбано в интервью «СЭ» отметил, что в Греции уменьшился поток туристов, однако полное осознание опасности ситуации еще не пришло. Специалист работал с Каррерой в «Спартаке», а сейчас помогает ему в АЕК.

— Коронавирус поразил всю Европу без исключения. Как обстоят дела в Греции?

— Разумеется, и в Афинах ощущается определенное напряжение. Таких жестких мер, как в Италии, здесь не принимали, но ограничений хватает. Другое дело, что далеко не все здесь понимают, как все серьезно. Я живу в той части города, которая близка к морю. Да, людской поток стал меньше, туристы практически исчезли, но все равно заметно, что до страны еще не дошло: надо быть вдвойне осторожными в нынешней ситуации.

Впрочем, это беда не только Греции. Судя по соцсетям и по сюжетам на телевидении, и и многие другие страны слишком медленно осознают, что происходит. А происходит катастрофа! В моей родной Италии поначалу тоже не восприняли ситуацию всерьез, а сейчас вон до чего дошло... (Георгий Кудинов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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