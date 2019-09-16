Эменике стал игроком клуба из второго дивизиона чемпионата Бельгии

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэл Эменике продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Бельгии. 32-летний нигериец, который находился в статусе свободного агента, заключил контракт с клубом «Вестерло», сообщает Instagram бельгийской команды.

Последним клубом Эменике был «Олимпиакос», с которым он расторг контракт в июле 2018 года. У форварда была договоренность с «Лас-Пальмасом», но он так и не сыграл за испанскую команду.

Эменике выступал за московский «Спартак» с 2011 по 2013 годы. За это время он провел за красно-белых 51 матч, забив 24 гола и отдав 8 результативных передач.