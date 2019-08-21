Элиас, который несколько лет назад мог перейти в «Рубин», принес «Атлетику Минейру» победу над «Ла Экидад»
«Атлетику Минейру» переиграл «Ла Экидад» в первом матче 1/4 финала Южноамериканского кубка. Победный гол забил полузащитник сборной Бразилии Элиас.
Стоит отметить, что в 2012 году бразильский хавбек мог перебраться в чемпионат России. «Рубин» тогда интересовался бразильцем.
Южноамериканский кубок
1/4 финала
Первый матч
«Атлетику Минейру» (Бразилия) — «Ла Экидад» (Колумбия) — 2:1 (1:1)
Голы: Камачо, 8 — с пенальти (0:1). Жаир, 28 (1:1). Элиас, 81 (2:1).
Нереализованный пенальти: Касарес (А), 67.
Удаление: Э. Гонсалес (Л), 56.
?? GAAAALO! Elias soltou o petardo para fazer o gol da vit?ria do @Atletico por 2-1 sobre o @Equidadfutbol. De longe, de p? direito, DE VIRADA!— CONMEBOL Sul-Americana (@sulamericana) August 21, 2019
?? O Galo agora leva vantagem para o jogo de volta das quartas da #SulAmericana, na Col?mbia dia 27/8. pic.twitter.com/BqtR1A7xfj