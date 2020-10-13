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Эль-Шаарави сдал положительный тест на коронавирус

13 октября 2020, 21:41
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У нападающего «Шанхай Шэньхуа» Стефана Эль-Шаарави выявлен коронавирус, сообщает ANSA.

Врач сборной Италии Андреа Ферретти рассказал, что тест 27-летнего хавбека показал положительный результат, однако может оказаться ложно-положительным.

Недавно Эль-Шаарави сдал новый тест, его результаты пока еще неизвестны. Если тест покажет отрицательный результат, игрок сможет вернуться в расположение сборной.

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