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Экс-полузащитник «Динамо» и «Рубина» М'Вила перешел в «Олимпиакос»

14:18
Янн М&#039;Вила. Фото ФК «Олимпиакос».
Янн М&#039;Вила. Фото ФК «Олимпиакос».
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Полузащитник «Сент-Этьена» Янн М'Вила стал игроком «Олимпиакоса». 30-летний француз заключил контракт до 2023 года, сообщает сайт греческого клуба.

По данным французских СМИ, уход М'Вила позволит «Сент-Этьену» сэкономить на его зарплате более 8 миллионов евро.

М'Вила играл за «Рубина» с 2013 по 2017 год. За казанскую команду он провел 64 матча, в которых забил три мяча. В России он также подписывал контракт с «Динамо», но не провел ни одной игры.

В минувшем сезоне в чемпионате Франции футболист провел 23 матча и отдал две результативные передачи.

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