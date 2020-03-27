Экс-игрок сборной Перу Солано извинился за нарушение карантина

Бывший полузащитник сборной Перу Нольберто Солано принес извинения за нарушение карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. 27 марта полиция Лимы задержала 45-летнего перуанца, который находился в в доме у знакомого, при этом в помещении находилось еще шесть человек.

Через какое-то время Солано отпустили. Он объяснил, что зашел в гости к другу, проживающему неподалеку от его дома.

— Я очень сожалею о случившемся и прошу прощения, — цитирует Reutes Солано. — Я не собираюсь оправдываться. Сейчас тяжелое время, но главное — здоровье, без которого мы не будем способны ни на что.

Солано в качестве футболиста защищал цвета таких клубов, как «Бока Хуниорс», «Астон Вилла», «Вест Хэм», «Лестер» и ряда других, а большую часть карьеры (с 1998 по 2004 и с 2005 по 2007 год) провел в «Ньюкасле». В состае сборной Перу он принял участие в трех Кубках Америки, а также Золотом кубке КОНКАКАФ-2000, где перуанцы взяли бронзу.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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