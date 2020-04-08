Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш сыграл в футбол со своей собакой

Бывший нападающий «Спартака» ныне выступающий за «Порту» Зе Луиш опубликовал в своем Instagram видео тренировки с собакой в своем доме.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек. По этой причине отменены практически все соревнования, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте